Более 40 человек переехали из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На минувшей неделе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в пяти городских округах: Богородский, Красногорск, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Ступино — из аварийного жилищного фонда расселен 41 человек из 25 жилых помещений. Общая расселяемая площадь составила 816,77 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» продолжается прием заявлений от собственников аварийных жилых помещений по выдаче сертификатов. В городском округе Кашира собственница аварийного жилья Ирина Воробьева уже получила сертификат и выбирает новую квартиру.

О своем желании получить сертификат собственники аварийных помещений могут письменно уведомить администрацию своего муниципалитета и можно начинать поиск нового жилья. На этот процесс человеку дается четыре месяца, в течение которых нужно определиться с вариантом приобретения квартиры в новостройке. Важно отметить, что до момента переезда в новую квартиру семья остается жить по старому адресу. Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить, какой у него срок действия можно узнать по телефонам «Горячей линии»: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52.

На текущий момент в 27 городских округах приняты 204 заявления. Расселяемая площадь составит 8,4 тыс. кв. м.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.