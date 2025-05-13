Более 37 га предоставили фермерству в Серпухове для развития сельского хозяйства

Министерством имущественных отношений Московской области принято решение о предоставлении 37,6 га земли сельхозназначения в аренду без торгов крестьянско-фермерскому хозяйству (КФХ) в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Молодое фермерское хозяйство занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур. Как рассказал глава КФХ, у фермерства свыше 250 га своей земли в деревне Сенькино, и в этом году фермер планирует начать посевные работы. На расчищенных и подготовленных землях будут сеять пшеницу.

«Мы молодое КФХ и сейчас только запускаемся. Увидели, что в округе много сельхозполей, которые не используются, и решили начать свое дело в сфере растениеводства. В планах на будущее — расширить посевные площади, чтобы выращивать не только пшеницу, но и другие виды культур», — поделился глава КФХ.

Предоставленный в аренду земельный участок площадью свыше 37,6 га в районе деревни Сенькино предназначен для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, однако в ближайшее время его будут расчищать от деревьев и проводить работы по введению земли в севооборот.

В этом году для аграриев и производителей пищевой продукции предусмотрено более 30 субсидий. Подробная информация по срокам подачи заявлений, требованиям к получателю и инструкции представлены на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.