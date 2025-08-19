Более 30 объектов недвижимости за 1 рубль получил бизнес Подмосковья

В Подмосковье продолжает работать программа, в рамках которой предприниматели региона могут получить объекты недвижимости — помещения и здания — в аренду по символической стоимости. С начала года было заключено более 30 договоров, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области .

«С начала года поддержку в рамках программы „Недвижимость за 1 рубль“ получили 26 предпринимателей Московской области. Суммарно был заключен 31 договор, согласно которым бизнесу в аренду было передано 13 зданий и 18 помещений для реализации проектов. Суммарный объем заявленных инвестиций составляет 295,5 млн рублей. В результате реализации этих проектов в регионе будет создано порядка 100 рабочих мест», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди участников программы — компания «ЕВРО РЕЗОРТС», которая получила в аренду здание площадью 2,5 тыс. м в Лобне, где планирует открыть гостиницу. В результате реализации проекта в округе будет создано около 50 рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 250 млн рублей.

Фармацевтическому предприятию «Фирма „ВИПС МЕД“ в аренду было предоставлено помещение площадью более 90 кв. м во Фрязино для расширения действующего производства и запуска линии по производству медицинских глазных капель. Сумма инвестиций в проект составляет порядка 15 млн рублей.

По словам Екатерины Зиновьевой, всего с начала действия программы предпринимателям Московской области предоставлено в аренду более 300 помещений и зданий.

Воспользоваться программой «Недвижимость за 1 рубль» могут субъекты малого и среднего бизнеса. Для получения льготных условий аренды предпринимателям необходимо выполнить определенные обязательства. В случае с помещением — отремонтировать его в течение полутора лет, а если речь идет о здании — то провести реставрацию в течение трех лет. После этого арендатор получает преимущественное право выкупить объект по рыночной стоимости за вычетом расходов на ремонт. Всего же срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания — до 15 лет.

Подобрать подходящее помещение, получить необходимую информацию, а также подать заявку на получение объекта можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.