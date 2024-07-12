Более 2 тыс заявок на жилищные сертификаты подали в Подмосковье с начала года

Собственники аварийных жилых помещений в Подмосковье с января подали уже более 2 тыс. заявлений на жилищные сертификаты. За данной мерой поддержки обратились уже 3,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Расселение аварийного жилого фонда ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Всего подано 2094 заявления в 33 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (452), Сергиево-Посадском округе (231), Ступино (206), Воскресенске (171), Орехово-Зуевском округе (162), Щелково (150). Всего за данной мерой поддержки обратились более 3,3 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 61,2 тыс. кв. метров.

Сертификат ускоряет переезд в новое жилье. Он позволяет оплатить покупку за счет государства, которое выкупает 1 кв. метров по цене 130 186 руб. Минимальный метраж — 33 кв. метров, даже если площадь, принадлежащая собственнику, меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 296 138 руб.

С помощью сертификата собственник сможет построить дом, приобрести готовое жилье или квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить, какой у него срок действия, что делать, если аварийное жилье досталось по наследству несовершеннолетнему ребенку либо это долевая собственность — чтобы ответить на все эти вопросы в Минстрое работает горячая линия.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.