Аварийный жилой дом демонтировали в Ступине

Мособлархитектурой совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления продолжается активная работа по выявлению и устранению объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в городе Ступино был выявлен и демонтирован многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии. Жилой объект располагался на улице Куйбышева, в центральной части города. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный деревянный дом барачного типа № 41 был построен в 1940 году. Его площадь составляла порядка 400 кв. м. Со временем критически снизились технические и эксплуатационные показатели здания, в результате чего дом был признан аварийным. После проведения необходимых процедур по расселению 12 жилых помещений строение включили в перечень объектов для ликвидации.

Работы по демонтажу аварийного сооружения и расчистке земельного участка от строительного мусора были завершены в конце прошлого месяца.

На освободившейся территории запланировано жилищное строительство.

Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 417 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 353 проблемных объектов, что составляет 85% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.