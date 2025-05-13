Аварийный многоквартирный дом снесли в Щелкове

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в городе Щелково, на улице Первомайская был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 14. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный жилой дом общей площадью порядка 200 кв. м был построен в 1927 году. Деревянное здание располагалось в черте жилой застройки. Дом был обследован, по результатам технического состояния строительных конструкций признан аварийным и подлежащим сносу. В дальнейшем были проведены мероприятия по расселению жильцов 4 квартир. Затем строение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано силами администрации городского округа Щелково в первом квартале текущего года.

В настоящее время территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освобожденного земельного участка администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Щелково был выявлен 371 объект незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 257 объектов, что составляет 69% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.