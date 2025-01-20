Андрей Воробьев: 5 млн кв м коммерческих площадей ввели в строй в Подмосковье

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор отметил важность развития индустриальных парков на территории региона.

«Мы строим индустриальные парки, сегодня их работает 72. Плюс мы начали строительство новых современных парков, это порядка 100 га в 5 локациях. И 5 соответственно в следующем периоде, это: Одинцово, Жуковский, Раменский, Ленинский и Дмитровский (округа — ред.)», — отметил Воробьев.