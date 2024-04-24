Аналитик оценила возможность повышения ставки семейной ипотеки в 2024 году

Повышение ставки по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года маловероятно, но такой сценарий не исключен полностью, заявила РИАМО ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

После 1 июля ставка по семейной ипотеке для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%. Такой вариант обсуждается в связи с продлением программы до 2030 года.

«Мы считаем, что такой вариант развития событий в этом году очень маловероятен, но не исключен полностью. На рынке нового жилья заметно, что спрос охлаждается, поэтому дополнительные мер по его замораживанию менее вероятны, чем еще год назад», — пояснила Мильчакова.

Она отметила, что на снижение спроса на ипотечное кредитование, в том числе по льготным ставкам, влияют не только высокие процентные ставки по коммерческой ипотеке, но еще и повышение первоначального взноса до 30% стоимости жилья. А такой взнос не так много россиян могут себе позволить уплатить, не прибегая при этом к помощи дополнительных потребительских кредитов.

«Если процентная ставка по семейной ипотеке взлетит вдвое, спрос на жилье резко упадет, и на рынке образуется новый перекос — только раньше был высокий спрос, который толкал вверх цены на первичном рынке, а теперь будет наоборот — в первичном сегменте спрос будет более низким, чем на рынке вторичного жилья», — полагает Мильчакова.

По прогнозу аналитика, в 2024–2025 годах из-за отмены только одной льготной ипотеки под 8% количество выданных ипотечных кредитов может сократиться на 15–20% к 2023 году.

«А если сюда еще добавится повышение ставки по семейной ипотеке, то количество выданных ипотечных кредитов может упасть минимум на четверть только в одном 2024 году, и падение может продлиться в течение нескольких последующих лет, если только государство не запустит какую-либо альтернативную программу доступного жилья для молодых семей», — допускает Мильчакова.

Эксперт надеется, что правительство РФ вернется к этому вопросу в следующем году или даже позже, когда угроза возникновения резких перекосов на фондовом рынке будет хотя бы отчасти устранена.