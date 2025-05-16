59 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В Московской области продолжается модернизация учреждений сферы образования. В прошлом году в регионе капитально отремонтировали 26 детских садов и 43 школы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в нынешнем году в Подмосковье планируется отремонтировать 42 детских сада и 59 школ. На это будет направлено свыше 24,8 млрд рублей.

«Важно, чтобы наши дети ходили в благоустроенные, отвечающие всем современным требованиям, учреждения образования. Строительство новых и капитальный ремонт старых школ как раз помогают решать поставленные задачи. Так мы обеспечиваем детей не только качественным образованием, но и комфортными условиями», — сказал парламентарий.

В ходе рабочей поездки в городской округ Балашиха Игорь Брынцалов вместе с главой Сергеем Юровым посетили школу № 32 на улице Крупской.

«Здесь капремонт начался в августе прошлого года, готовность — 36%. Много времени ушло на то, чтобы все демонтировать снаружи и внутри. Сейчас уже делают электрику и отопление, вставляют окна, утепляют здание и штукатурят стены. В рамках госпрограммы на работы было выделено свыше 337 млн рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

Парламентарий добавил, что сейчас работы идут согласно графику. Планируется, что уже 1 сентября ученики придут в обновленную школу.

«Параллельно ремонтируем еще гимназию № 1 им. А. В. Баландина и два дошкольных учреждения на улице Маяковского и в микрорайоне Железнодорожный на улице Советская. Важно, чтобы результат всегда совпадал с ожиданиями. Поэтому вместе с родителями следим за качеством и сроками работ. Где нужно — улучшаем планировку, учитываем потребности конкретного учреждения, благоустраиваем территорию вокруг. В итоге после капремонта ребята возвращаются практически в новое здание», — подытожил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.