4 школы и 2 детсада планируют открыть после капремонта в Серпухове в 2026 году

В городском округе Серпухов в 2026 году запланирована большая программа по капремонту соцобъектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Во вторник прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой Серпухова Алексеем Шимко. Они обсудили вопросы развития муниципалитета.

«В прошлом году мы ввели два детских сада в поселке Пограничный и деревне Васильевское, а также пять школ в общей сложности на 3,5 тыс. мест. В 2026-м у нас в госпрограмме — два садика в Серпухове и четыре школы в Серпухове, Противне и Липицах, а в 2027-м — две ДШИ в Серпухове и Пущине», — сказал Шимко Воробьеву.

По его словам, сейчас в Протвине ведется капитальный ремонт Губернского колледжа. В прошлом году там был создан кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет» госпрограммы РФ «Развитие образования» по отрасли «Индустрия робототехники».

В текущем году модернизируют три дома культуры: ДК «Исток» и Дворец торжеств «Центральный» в Серпухове капитально отремонтируют, а в ДК поселка Большевик обновят кровлю и фасад.

Развиваются в округе и спортивные проекты. «Школьная лига» уже охватила 12 образовательных учреждений. Школьники участвуют в состязаниях по футзалу, баскетболу, волейболу и шахматам.

«А с 1 сентября запускаем еще одно направление — гонки дронов. Мы уже подобрали 10 пилотных учебных заведений, выделили им средства на закупку 3D-принтеров и ремонтного оборудования. Плюс к этому будем открывать соответствующее отделение в спортивной школе», — добавил глава.

Расселение аварийного жилья

Актуальной задачей в Серпухове остается расселение аварийного жилья. На сегодняшний день работы ведутся по 44 МКД — 25 из них частично расселены. Часть остальных жителей планируется переселить в новое благоустроенное жилье на улице Катасонова, где собираются возвести 17-этажный дом.

Помимо этого, для расселения будет передано 5 тыс. кв. м в ЖК «Городской бор». Этот проект реализуется в рамках комплексного развития территорий — помимо жилых домов, инвестор планирует построить школу на 825 учеников, два детсада (на 225 и 175 малышей) и центр дополнительного образования для детей, общественно-деловой центр, многоуровневые надземные гаражи-стоянки, котельную, КНС и другую инженерную инфраструктуру.

Параллельно с этим в Серпухове продолжается капитальный ремонт МКД. В течение ближайших 3 лет планируется обновить 137 домов: отремонтировать кровли, фасады и внутридомовые инженерные системы, заменить лифты и индивидуальные тепловые пункты, провести газовые работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Серпухов — большой округ и крупный научный центр.

«Сегодня здесь реализуется масштабная программа, которая, надеюсь, заметна жителям», — добавил Воробьев.

