В Подмосковье рассказали о промежуточных итогах работы по нацпроекту «Культура»

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о промежуточных итогах работы по национальному проекту «Культура» и региональным проектам «Культурная среда» и «Творческие люди», сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках регионального проекта „Культурная среда Подмосковья“ мы продолжаем активно развивать инфраструктуру в сфере культуры. Так, в текущем году выделены областные и федеральные средства на капитальный ремонт двух детских школ искусств: в Ступино школа уже открыта, а в Балашихе откроется до конца этого года. Благодаря работе национального и регионального проектов открываются модельные библиотеки, в театры и музеи закупается новое оборудование. Более 9 тысяч специалистов прошли повышение квалификации, а свыше 15 тысяч человек приняли участие в добровольческой деятельности. Наши усилия направлены на создание комфортной и доступной культурной среды для жителей Подмосковья, и мы продолжим работать над реализацией этих важных инициатив», — рассказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2024 году по региональному проекту «Культурная среда» запланирован ремонт двух детских школ искусств. Открытие Ступинской детской школы искусств состоялось в сентябре этого года. В настоящее время идут работы в Детской школе искусств № 3 в г. Балашиха, завершение которых запланировано на конец этого года.

Благодаря нацпроекту в Подмосковье создаются модельные библиотеки. Так, в сентябре открылась обновленная Центральная городская библиотека в г. о. Пушкинский.

Также с помощью нацпроекта закупается новое техническое оснащение для музеев и театров региона. В Ногинский музейно-выставочный центр, Объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ и Музей народных художественных промыслов „Усадьба Лукутиных“ оборудование поставлено в полном объеме. В декабре текущего года планируется завершение поставки технического оборудования для Подольского драматического театра.

«Федеральная поддержка в рамках нацпроекта „Культура“ — это большие возможности для развития культурной жизни в регионе. В Подмосковье благодаря нашей совместной работе с федеральными властями мы обновляем и строим новые учреждения культуры, оборудуем их современными техническими средствами, закупаем новые музыкальные инструменты для детских школ искусств, поощряем лучших работников в сфере культуры. Кроме того, при участии федерального финансирования проводим крупные музыкальные, театральные и литературные фестивали, на которые приезжают гости и участники со всей страны и из-за рубежа», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В Московской области при федеральной поддержке реализуется региональный проект «Творческие люди Подмосковья». Благодаря этому проекту свыше 9 тысяч специалистов организаций культуры прошли повышение квалификации, из которых в 2024 году — порядка 2 тысяч человек. В добровольческой деятельности поучаствовали более 15 тысяч человек, из них в 2024 году — свыше 3 тысяч при плановом значении 2,6 тысячи. За счет проекта предоставлено денежное поощрение 15 лучшим сельским учреждениям культуры и 35 лучшим работникам сельских учреждений культуры.

За счет средств областного бюджета ведется реконструкция культурно-досугового центра «Протон» в г. Протвино г. о. Серпухов. Завершение работ запланировано на конец 2024 года. Продолжается начатый ранее капитальный ремонт домов культуры «Октябрь» г. о. Лосино-Петровский; «Заря» г. о. Балашиха; Имени 1 Мая г. о. Подольск; дворца культуры в г. о. Ступино. Идут работы по капитальному ремонту Ивантеевской детской школы искусств г. о Пушкинский.

Также в 2024 году запланировано финансирование на обеспечение работ по капитальному ремонту Бронницкой ДШИ, детских музыкальных школ г. Дубна, г. о. Королев, Красногорской ДМШ им. А. А. Наседкина, ДШИ № 1 г. о. Люберцы, Центральной ДШИ «Гармония» Наро-Фоминского г. о., ДМШ № 4 г. Пересвет Сергиево-Посадского г. о., Чеховской ДШИ.

Приобретены музыкальные инструменты для 16 детских школ искусств в 9 муниципальных образованиях.

Выплачены 150 стипендий губернатора Московской области для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях Московской области, проведено 85 творческих мероприятий в сфере образования и 14 крупных общеобластных праздничных и культурно-массовых мероприятий, из которых стоит отметить такие, как фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину, музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей», который ежегодно проходит на площадке государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим», фестиваль «Достоевский. Путешествие в Зарайск», который летом этого года впервые прошел в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.