В Подмосковье открыли более 7,7 тыс вакансий для ветеранов

В Московской области действует закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий, и сейчас для них доступно более 7,7 тыс вакансий. Уже трудоустроены около 900 человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В регионе работодатели обязаны выделять рабочие места для граждан, испытывающих трудности при поиске работы, в том числе для ветеранов боевых действий. Для компаний с численностью более 100 сотрудников установлена квота 1%, а в организациях со штатом от 200 человек должно быть гарантировано не менее одного рабочего места для ветерана. Квота засчитывается только при фактическом трудоустройстве.

«Когда боец возвращается домой, он сталкивается с вопросами адаптации к мирной жизни. Наша задача — сделать так, чтобы каждый Герой знал, что его ждут и готовы предложить работу», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в настоящее время в Подмосковье доступно свыше 7,7 тыс квотируемых вакансий, а работу уже получили порядка 900 ветеранов. По его словам, второй год подряд в регионе проводят конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области», где оценивают не только факт трудоустройства, но и создание специальных условий, дополнительные льготы и программы адаптации.

Информацию о вакансиях работодатели передают в службу занятости. Обратиться можно в кадровый центр Подмосковья, на цифровую платформу «Работа России», а также по телефону +7 (4967) 63-04-13 или по электронной почте msr_cznmo@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«Время героев» — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.