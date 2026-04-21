Молодежь Подмосковья предложила киберкластер и мост через Клязьму

Молодая Гвардия «Единой России» проводит в Подмосковье марафон идей «Город пЕРемен», в рамках которого молодежь предлагает инициативы для новой народной программы партии. Среди предложений — киберспортивный кластер в Жуковском и третий мост через Клязьму в Богородском округе, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Участники марафона создают макет «города будущего» и защищают проекты перед главами муниципалитетов. Лучшие инициативы войдут в итоговый документ. За первую неделю к проекту присоединились более 1000 молодых жителей региона.

В Лобне молодежь предложила реконструировать ДК «Чайка», создать парк с музеем авиации и космонавтики, построить новый корпус детской больницы и модернизировать библиотеки.

«Сегодня мы построили городскую библиотеку. В ней мы решили сделать небольшой сад, детскую зону, чтобы родители могли почитать, пока дети занимаются. А также небольшой балкончик, где можно было бы перекусить принесенной с собой едой и напитками», — рассказала студентка колледжа Екатерина Мартынова.

В Жуковском студенты авиационного техникума и колледжа «Московия» предложили построить жилой комплекс нового поколения, крупный киберспортивный кластер и парк аттракционов.

«Идея с киберспортивным кластером — это абсолютно новая для нас история, но именно такие смелые решения и двигают город вперед», — отметила руководитель местного отделения организации Елизавета Федорова.

В Богородском округе участники подняли вопрос строительства третьего моста через Клязьму, а также обсудили кадровую политику в образовании и обновление общежития Ногинского филиала Государственного университета просвещения.

По словам руководителя подмосковной Молодой Гвардии Дианы Алумянц, проект планируют масштабировать на другие муниципалитеты. В ближайшие недели марафон пройдет в Серпухове, Пушкинском, Щелкове, Истре и Шатуре. Всего в новую народную программу от жителей региона поступило более 8 тыс. предложений. Инициативы принимают в общественных приемных партии, по телефону 8-800-200-89-50 и на сайте естьрезультат.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.