Звезды конкурса Чайковского и музыканты из Китая выступили в Клину

Подмосковный Клин уже во второй раз стал участником Московского международного фестиваля «Мост Искусств», посвященного развитию культурных связей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Мероприятия фестиваля проходят по всей стране. Клинский день фестивальной программы прошел 8 февраля. Участники побывали в Государственном мемориальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину, в Клинской детской школе искусств имени П. И. Чайковского, возложили цветы к памятнику Чайковскому у стен школы искусств, дали концерт в Клинской детской школе искусств. Он прошел по адресу: Клин, ул. Захватаева, 9а.

В концерте приняли участие лауреаты фестиваля из России и Китая, выдающиеся музыканты- лауреаты XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского Мария Зайцева (виолончель) и Валентин Малинин (фортепиано), а также лауреат Международного конкурса альтистов Юрия Башмета Чжан Кайлинь (альт, КНР), другие знаменитые российские и китайские музыканты.\

Московский международный музыкальный фестиваль «Мост Искусств» проводится Ассоциацией лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского при поддержке Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Учащиеся музыкальных школ смогли бесплатно посещать мероприятия концертной программы фестиваля.

Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского в 2025 году отмечает 35-летие со дня основания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.