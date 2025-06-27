Звезда «Полицейского с Рублевки» ослеп на один глаз после рецидива рака мозга

Российский юморист, актер театра и кино Роман Попов, получивший широкую известность благодаря роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», заявил, что ослеп на один глаз после рецидива рака мозга, сообщает «СтарХит» .

В июне у 40-летнего артиста случился судорожный приступ. Попов не стал скрывать, что спустя 7 лет у него произошел рецидив рака. В настоящее время Роман продолжает сниматься в кино и ожидает начала лечения. При этом из-за болезни от некоторых планов пришлось отказаться.

«Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся! До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит», — рассказал Попов.

Впервые злокачественную опухоль головного мозга у актера нашли в 2018 году. Врачи провели сложную операцию стоимостью 55 тыс. евро. Восстановление с противосудорожной терапией продлилось до 2021 года. После пережитого Попов начал оказывать поддержку людям в борьбе с онкологией. Благодаря его помощи удалось вылечить минимум 70 пациентов.

Ранее стало известно, что у 53-летней актрисы Наталии Гусевой-Мурашкевич, которая играла Алиса Селезневу в «Гостье из будущего», нашли раковую опухоль. Она жаловалась на ухудшение самочувствия несколько лет назад.