Mash: у звезды «Гостьи будущего» нашли раковую опухоль

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У 53-летней Наталии Гусевой-Мурашкевич, которая играла Алиса Селезневу в «Гостье из будущего», нашли раковую опухоль. Она жаловалась на ухудшение самочувствия несколько лет назад, сообщает Mash .

Гусева-Мурашкевич сдала анализы. По их результатам женщине назвали диагноз.

С тех пор актриса болеет. В ее теле быстро растет количество злокачественных образований. Из-за этого артистка вынуждена регулярно посещать докторов.

Гусевой-Мурашкевич сделали уже несколько операций. При этом остановить недуг у женщины не получается. Доктора не разрешают актрисе браться за тяжелую работу.

Ранее у актера Сергея Никоненко нашли новообразование. У него подозрение на рак.