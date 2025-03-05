Звезда «Полицейского с Рублевки» Бурунов накопил миллионные долги по налогам
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У актера Сергея Бурунова обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой на сумму около 11 млн рублей. Ему могут заблокировать счета, сообщает SHOT.
На данный момент долг артиста составляет 10,824 млн рублей. Бурунов получает гонорары за съемки через открытое на него ИП, других компаний у мужчины нет.
Если долг перед ФНС не будет погашен в ближайшее время, то актеру могут не только заблокировать счета, но и закрыть выезд за границу.
Кроме того, у Бурунова есть иномарка BMW X5, на которой за март уже числится 9 неоплаченных штрафов, большинство — за превышение скорости. Общая сумма штрафов — 9 тыс. рублей.
Сергей Бурунов известен своими ролями в таких проектах, как «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Последний богатырь». Он также снялся в других фильмах и сериалах.