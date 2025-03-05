Звезда «Полицейского с Рублевки» Бурунов накопил миллионные долги по налогам

У актера Сергея Бурунова обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой на сумму около 11 млн рублей. Ему могут заблокировать счета, сообщает SHOT .

На данный момент долг артиста составляет 10,824 млн рублей. Бурунов получает гонорары за съемки через открытое на него ИП, других компаний у мужчины нет.

Если долг перед ФНС не будет погашен в ближайшее время, то актеру могут не только заблокировать счета, но и закрыть выезд за границу.

Кроме того, у Бурунова есть иномарка BMW X5, на которой за март уже числится 9 неоплаченных штрафов, большинство — за превышение скорости. Общая сумма штрафов — 9 тыс. рублей.

Сергей Бурунов известен своими ролями в таких проектах, как «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест», «Последний богатырь». Он также снялся в других фильмах и сериалах.