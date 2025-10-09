Знакомая семьи Збруева рассказала о его состоянии после госпитализации

Артиста Збруева увезли в больницу в Москве, но не в критическом состоянии

Народного артиста РСФСР Александра Збруева действительно госпитализировали. Однако угрозы его жизни нет, рассказала NEWS.ru знакомая семьи актера.

По ее информации, диагноз еще неизвестен. Однако с артистом все хорошо.

«Но он в порядке, с ним все нормально», — отметила собеседница.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Збруева экстренно госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала Mash, артист на протяжении нескольких дней якобы страдал от болей в животе. В конечном итоге он позвонил в скорую помощь.

Прибывшие медики приняли решение госпитализировать Збруева. У него обнаружили спазмы в кишечнике.

В прошлый раз Збруеву становилось плохо 9 сентября. В день 250-го показа спектакля «Вишневый сад» он ощутил недомогание — кружилась голова и чувствовалась слабость. Из-за этого артист не выступил на сцене.

