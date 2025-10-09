Mash: актера Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве

Народного артист РСФСР Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. Прибывшие на вызов медики забрали 87-летнего актера со спазмами в кишечнике, сообщает Mash .

В настоящее время Александр Викторович находится под присмотром врачей в состоянии средней тяжести.

Месяц назад Збруев не смог участвовать в юбилейной постановке «Вишневого сада» в Ленкоме. Перед 250-м показом, где он должен был сыграть брата Раневской, ему стало плохо. Из-за этого пришлось срочно искать замену актеру. Врачи рекомендовали Александру Викторовичу соблюдать постельный режим.

Александр Збруев получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Пядь земли», «Младший брат», «Большая перемена», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Бедная Саша», «Романс о влюбленных», «Содержанки» и др. Всего на счету народного артиста свыше 80 ролей.

Ранее актера Виктора Сухорукова экстренно доставили в больницу в Москве. Звезда «Брата» и «Брата 2» пожаловался на боли и першение в груди.

