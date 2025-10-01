Боли и першение в груди: актер Сухоруков попал в столичную больницу

В Москве актера Виктора Сухорукова экстренно доставили в больницу, у него были боли и першение в груди, сообщает Mash .

Медики опасались инфаркта у артиста, так как весной у него выявили тяжелый атеросклероз коронарных артерий. Но диагноз не подтвердился: у Сухорукова оказалась стенокардия.

После обследования врачи выдали актеру новые рекомендации и отпустили домой.

По словам Сухорукова, он сейчас в хорошем настроении. 30 сентября отыграл спектакль, а 3 октября планируется еще один.

