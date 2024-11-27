Зимний сезон в парках Подмосковья стартует 1 декабря

1 декабря почти в 90 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Открытие зимнего сезона». Для посетителей подготовили насыщенную программу: массовый забег в валенках, предновогоднюю ярмарку и концертные программы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этом зимнем сезоне начнут работу 56 Резиденций и 108 ящиков почт Деда Мороза. Все желающие смогут посетить школу помощников Деда Мороза и новогодние мастерские со Снегурочкой. Отправить письмо можно с 1 по 25 декабря.

В парке «Дулевский», Орехово-Зуевский г. о., для гостей выступит театр оригинального жанра Magic Fare и пройдет показ-дефиле зимних образов. Все желающие смогут посетить торжественное открытие Резиденции и почты Деда Мороза и принять участие в театрализованной программе.

Парк «Скитские пруды», Сергиево-Посадский г. о., приглашает посетителей на оркестр Дедов Морозов и сказку «Аленький цветочек». Главным украшением праздника станет зажжение новогодней елки.

В Раменском городском парке пройдет забег Дедов Морозов и интерактивная программа для юных посетителей «Чудеса!». Сразу после открытия Резиденции и Почты Деда Мороза всех желающих приглашают на праздничные танцы.

В парке усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, откроется предновогодняя ярмарка и зона дегустации теплых напитков от «Кофейни Макаровых». Посетителей порадуют выступление духового оркестра Дедов Морозов, фаер-шоу и творческая мастерская, где каждый желающий сможет создать уникальное письмо Деду Морозу.

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха приглашает гостей на театрализованное представление «Атмосферная сказка» и серию творческих мастер-классов. Вечерним сюрпризом станет праздничная дискотека на льду.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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