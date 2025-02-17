Жених с миллионными долгами: почему молодая невеста может бросить Лепса?

Народный артист России Григорий Лепс встречается с 18-летней Авророй Киба, однако поклонники считают, что в скором времени отношения пары могут закончиться. Все дело в миллионных долгах певца, сообщает «7Дней» .

Единственный бизнес, который на данный момент приносит доход артисту, — его продюсерский центр. В прошлом году компания заработала 7,4 млн рублей. Однако с другими предприятиями не все так радужно.

Начался процесс банкротства фирмы по кейтерингу. Она оформлена на некую Наргизу Фероян, но была учреждена именно Лепсом. Долги компании на данный момент составляют более 1,5 млн рублей. «Хлебосольное подворье Григория Лепса» уже 3 года ничего не зарабатывает. Убытки приносят турфирма «Алтайтревел» и «Лепс-оптика».

При этом певец заявляет о намерениях жениться на молодой возлюбленной. Поклонники отмечают, что с таким успехом она может получить в мужья человека с миллионными долгами.

На данный момент Киба учится в Лондоне. Лепс оплачивает ей не только образование, но и постоянные перелеты в Россию на свидания. Исполнитель признавался, что все это больно бьет по его кошельку. Из-за этого ему пришлось поднять ценник на свои выступления.