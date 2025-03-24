«Ждут возвращения»: кинокритик рассказал, как Ефремова встретят коллеги

Критик Шнейдеров считает, что после УДО Ефремов сможет вернуться в кино и театр

Кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров уверен в том, что после выхода по УДО Михаил Ефремов сможет вернуться в актерскую профессию, так как коллеги артиста ждут его возвращения, сообщает «Абзац» .

В понедельник стало известно, что суд одобрил условно-досрочное освобождение Ефремова, он выйдет на свободу через 15 суток. Во время судебного заседания актер пообещал, что больше не будет пить и не сядет за руль. Он таже признался, что тоскует по профессии и хочет быть полезным для общества.

По мнению кинокритика, коллеги Ефремова продолжат с ним работать, а настоящие друзья его поддержат.

Шнейдеров предположил, что кто-то из режиссеров захочет «заработать на хайпе», но в любом случае Ефремов будет востребован в кино и в театре. По его словам, артисту нужно время, чтобы прийти в себя и успокоиться.

«Я лично знаком со многими его друзьями из мира культуры, и все они очень ждут его возвращения», — рассказал критик.

Ефремов отбывает срок в белгородской исправительной колонии №4 за пьяное ДТП, его приговорили к 7,5 годам. 8 июня 2020 года актер в нетрезвом состоянии сел за руль своего джипа и столкнулся с автофургоном Lada, водитель которого погиб.