«Здравия желаю»: призванный в армию Калюжный выложил видео в камуфляже

Актер Глеб Калюжный, который во вторник отправился на срочную службу в армию, выложил первое видео в военной форме. Он настроен бодро и весело, сообщает Mash .

«Здравия желаю», — сказал Калюжный на опубликованном видео.

Артист добавил, что у него все хорошо.

Во вторник звезда «Вампиров средней полосы» прибыл на столичный призывной пункт. Его подвезли приятели, а артист покинул машину под песню из сериала «Солдаты».

5 марта на актера открыли уголовное дело за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Днем позже Калюжный сам приехал к следователю совместно с юристом. Решался вопрос, отправить ли его в армию или начать уголовное расследование. В результате артиста решили направить на срочную службу в ВС РФ.

Калюжного знают по ролям в известных проектах, например, «Солдаут», «Вампиры средней полосы», «Содержанки 3» и «Трудные подростки». У него есть роли и в других фильмах, сериалах.