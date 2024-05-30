Врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что прогноз болевшей раком актрисы Анастасии Заворотнюк первоначально не внушал оптимизма. При этом, по его словам, артистка стойко сражалась с недугом, сообщает «ФедералПресс» .

Медик объяснил, что онкологические заболевания как правило вызваны нарушением процесса деления клетки. Организм перестает справляться с их растущим количеством.

Эксперт назвал опухоли головного мозга наиболее опасными для человека. Специалист отметил, что организму тяжело регулировать происходящее в голове, если сравнивать с другими частями тела.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая. В течение пяти лет звезда боролась с раком головного мозга. Артистку лечили в России и Германии, однако болезнь прогрессировала. Незадолго до смерти актриса пожаловалась на ухудшение состояния — у нее сильно болела голова и возникла слабость.

Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», умерла в возрасте 53 лет.