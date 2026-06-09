«Задача была не упасть»: Рудковская оправдала фейл Гном Гномыча в номере Билана

Продюсер Яна Рудковская заступилась за своего сына Александра Плющенко, известного как Гном Гномыч, после провального проката в номере Димы Билана на премии РУ.ТВ. Она заявила, что все дело в плохом покрытии, поэтому задача молодого фигуриста была не упасть. Об этом сообщил propusk.tv.

Рудковская напомнила, что в успешном номере ее супруга Евгения Плющенко на «Евровидении» был лед из Будапешта. Однако во время номера Билана на премии для Александра поставили самый дешевый пластик для хоккея за 20 тыс. рублей.

РУ.ТВ и организаторы были в шоке. Тогда Рудковская решила отменить номер, но все же пошла навстречу продюсеру премии, который очень переживал. Мать сидела на краю и постоянно поправляла пазлы льда, которые бесконечно разъезжались под ногами фигуриста.

«Его задача была просто не упасть. Надо было настоять на том, чтобы он выступил первым, чтобы не полетели блестки от Ханны, чтобы лед был закрепленный, чтобы пазлы все были закреплены», — высказалась Рудковская.

Она также добавила, что с пластика ушла вся смазка. Поэтому Гном Гномыч мог сделать только одно — контролировать свои движения, чтобы не упасть. Рудковская заявила, что больше на такие авантюры ее сын не пойдет.

Ранее стало известно, что 13-летний Гном Гномыч меняет спортивное гражданство, он будет представлять сборную Азербайджана. Фигурист почти не выступал в последнем сезоне, тренировался в академии отца, в нацсборной не состоял.

Плющенко отметил, что ему выдали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Он уточнил, что переход был одобрен исполкомом федерации фигурного катания России.

«Я был и остаюсь русским <…> Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — сказал Александр.

По какой причине сын знаменитого фигуриста Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и как на это отреагировала общественность — рассказываем в материале РИАМО.

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