Выступления российской балерины Светланы Захаровой отменили в Риме

Российскую балерину Светлану Захарову исключили из программы гала-концерта Les Etoiles. Он должен проходить в Риме 20 и 21 марта, сообщает « Коммерсантъ ».

По словам Захаровой, организаторы до последнего пытались сохранить ее участие. При этом они столкнулись с «беспрецедентным внешним и внутренним давлением», которому не смогли противостоять.

Организаторы заявили, что получили «официальные сообщения» о том, что выступление балерины может быть «неправильно понято». Источник этих сообщений не раскрывается.

В январе концерты балерины во Флоренции также были отменены. Организаторы сослались на «сохраняющуюся международную напряженность».

