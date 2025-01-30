Выставка «Первые электростанции ГОЭРЛО» пройдет в Подмосковье

5 февраля в 11:00 музей-заповедник «Горки Ленинские» откроет выставку «Первые электростанции ГОЭЛРО». Новое экспозиционное пространство находится в инженерном корпусе усадьбы Горки. На мероприятии будут присутствовать представители благотворительного фонда Владимира Потанина и партнеры проекта: «ИНТЕР РАО», Мосэнерго, Политехнический музей, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В рамках проекта создана экспозиция, которая рассказывает не только об электростанции в усадьбе Горки, но и о реализации плана ГОЭЛРО, в программу которого входило в том числе использование существующих электростанций для нужд населения и промышленности. В числе уникальных экспонатов — единственный сохранившийся в нашей стране нефтяной двигатель Отто Дейц 1910-х гг., являющийся памятником науки и техники России, от которого зажглась известная всем «лампочка Ильича».

Предполагалось, что усадьба станет самым современным строением своего времени. «Умный дом» начала XX века содержал электростанцию, телефонную станцию, водонапорную башню, стартовые механизмы водопровода, гаражи и механические мастерские. Передовые технологические решения, внедренные при реконструкции усадьбы в 1910-х гг., сделали усадьбу инженерным чудом своего времени.

Результатом реализации проекта стала новая экспозиция, рассказывающая о плане ГОЭЛРО. Посетители смогут увидеть хозяйственные новации З. Г. Морозовой-Рейнбот, ставшие частью истории промышленно-технического развития России начала XX века.

Общая площадь корпуса — 400 кв. метров, однако в настоящее время для посетителей доступно всего 80 кв. метров. Сейчас к экспозиции добавлено 130 кв. метров, что позволяет открыть экспозицию, посвященную плану ГОЭЛРО и в частности программе А, которая использовала существующие электростанции для нужд населения и промышленности.

Партнером музея-заповедника «Горки Ленинские» является Каширская ГРЭС, которая была первой электростанцией, построенной при советской власти. Музей-заповедник «Горки Ленинские» оцифровал уникальные фотоальбомы станции, в которых отражены все этапы большой народной энергетической стройки в годы Гражданской войны.

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