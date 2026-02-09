Всего 50 «квадратов»: где прописалась Долина после потери жилья в Хамовниках

Долина прописалась в хрущевке в Лефортове после потери квартиры в центре Москвы

Певица Лариса Долина прописалась в двухкомнатной хрущевке в столичном районе Лефортово после потери роскошной квартиры в Хамовниках, сообщает SHOT .

Из пятикомнатной квартиры артистка выписалась через 4 дня после решения Верховного суда, признавшего законной владелицей жилья многодетную маму Полину Лурье.

Новую регистрацию Долина оформила 25 декабря. Прописываться в подмосковном доме певица не стала. Она зарегистрировалась в двухкомнатной квартире площадью 50 кв. м в пятиэтажке 1961 года постройки. Эта квартира на сегодняшний день стоит около 18 млн рублей.

Долина приобрела жилье в Лефортове 20 лет назад, но никогда в квартире не жила и не собирается. Пока, как сказала певица, она снимает квартиру в столице.

Ранее мошенники обманом заставили Долину продать роскошную квартиру в центре Москвы. Затем артистка отправила средства аферистам. После этого оспорила право собственности, поскольку была под влиянием мошенников. Долиной вернули право собственности. Покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья. Но затем дошла до Верховного суда и вернула себе право собственности на квартиру.

