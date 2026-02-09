сегодня в 15:25

Воспитанники Жуковской школы искусств №1 получили награды на конкурсе в Бронницах

Учащиеся Жуковской детской школы искусств №1 завоевали призовые места на межзональном конкурсе «Музыкальное детство», который проходил с 3 по 12 февраля 2026 года в Бронницах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники отделения духовых инструментов Жуковской детской школы искусств №1 приняли участие в межзональном открытом конкурсе «Музыкальное детство» в Бронницах.

По итогам конкурсных прослушиваний лауреатами I степени в средней возрастной группе стали солисты Дмитрий Рубан и Анатолий Волков, а также ансамбль духовых инструментов «Интрада». Лауреатов подготовил преподаватель Геннадий Максимов при участии концертмейстеров Марины Михайловой и Киры Купцовой.

В старшей возрастной группе учащиеся класса флейты также показали высокие результаты. Арина Булгакова получила звание лауреата III степени, а дуэт Арины Булгаковой и Веры Мойзис — лауреата II степени. Преподавателем юных флейтистов выступила Елена Даниленко, концертмейстером — Екатерина Базлова.

Администрация поздравила учащихся и педагогов с успехами и пожелала дальнейших творческих достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.