Видеоарт и ночная экскурсия ждут гостей в Горках Ленинских в «Ночь искусств»

3 ноября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» с 11:00–22:00 пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Гостей ждут чаепитие во ржи, выставка академика архитектуры, салонные игры XIX века, плетение ковров, поиск домовенка и семейная картина на большом холсте. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.

«В этом году «Ночь искусств» проходит под особым девизом: «В единстве культур — сила народа». Надо понимать, что сила народа рождается не в словах, а в том, как мы чувствуем и понимаем друг друга. Через искренность, творчество, тепло. Искусство объединяет там, где порой не хватает слов. Поэтому «Ночь искусств» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» — это время, когда каждый может прикоснуться к прекрасному и почувствовать себя частью большого культурного единства», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Посетителей встретит выставка «Жолтовский. Сукоян. Горки», которая впервые представит свидетельства участия великого русского и советского архитектора в создании комплекса усадьбы Горки. Экспозиция познакомит с малоизвестными живописными полотнами архитектора, документами из архива близкого соратника и ученика мастера — архитектора и художника Николая Петровича Сукояна. Он также интересовался Горками, участвовал в архитектурных конкурсах на строительство здания музея В. И. Ленина, рисовал картины с видами усадьбы.

Музейная программа «Званый вечер в усадьбе» на интерактивной экскурсии познакомит участников с играми светских салонов позапрошлого века, а также с историей усадьбы Горки во второй половине XIX столетия. Посетители узнают о традициях званых вечеров русского дворянства и существующих тогда светских развлечениях, правилах застолья и этикете.

В галерее «Заповедное» состоятся специальный показ видеоарта, специальная кураторская экскурсия и особенная ночная часть программы — осмотр подсвечиваемой ночной экспозиции, который завершится чаепитием в уютной мансарде при свечах.

Маленькие гости увидят премьеру новой программы «Проказы Кузи» в Музее крестьянского быта о приключениях всеми любимого Домовенка. А в Детском центре «Лампа» (Южный флигель усадьбы Горки) откроются три творческих мастерских, участники которых научаться прясть ковры в технике «тафтинг», разрисуют матрешку и напишут на большом холсте семейную картину.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.