Веру Алентову проводили в последний путь под гром аплодисментов

В столице завершилась церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой, гроб с ее телом вынесли под аплодисменты, передает корреспондент РИАМО.

Прощание проходило в Театре Пушкина. Родные, коллеги, поклонники ее творчества проводили актрису в последний путь. Люди вспоминали, какой Алентова была на сцене и в жизни. Множество добрых и теплых слов было сказано в этот день.

На прощание с актрисой пришло множество людей — близких, коллег, поклонников. Они несут букеты цветов и траурные венки. Среди пришедших — народный артист РФ Александр Олешко, народный артист России, худрук Театра наций Евгений Миронов, актриса Александра Урсуляк.

По завершении церемонии траурная процессия вынесла из театра гроб с телом Алентовой. Аплодисменты людей, собравшихся снаружи, не умолкали, пока катафалк с телом актрисы не убыл.

Алентова ушла из жизни в 83 года. За долгую творческую жизнь она сыграла множество ролей в театре и кино. За них она получила всенародное признание и множество наград. Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище.

