Верке Сердючке с трудом удалось получить разрешение на выезд с Украины на гастроли

Киевские власти согласились выпустить украинского певца Андрея Данилко, который известен под псевдонимом Верка Сердючка, на гастроли за рубеж. Они хотят, чтобы артист заработал для них почти 700 млн рублей, сообщает SHOT .

Ранее певец не мог получить разрешение на выезд из страны. Украинские власти запрещали Данилко давать концерты за границей. Официальная причина была в том, что артист и его команда попали под призывной возраст, а неофициальная — артиста заставляли выступать только на «нужных» Киеву мероприятиях.

Данилко дает концерты в городах Европы. Билеты почти везде полностью раскуплены. Каждый из 6 прошедших выступлений принес певцу примерно по 530 тыс. евро (50 млн рублей). Впереди у певца еще 7 выступлений. Например, в немецком Людвигсбурге уже продано 7100 билетов из 7200. Команда Сердючки заработает здесь 730 тыс. евро (70 млн рублей).

В целом на туре Данилко и его команда заработает 670 млн рублей. Однако все деньги от его концертов приберут к рукам киевские власти. Затем они будут решать, отдавать ли часть прибыли певцу. Также артисту запретили выступать на корпоративах.

При этом основную часть программы выступлений Сердючки составляют песни на русском языке.

Ранее стало известно, что украинскому артисту Андрею Данилко могут запретить посещать Россию. Он негативно высказывался о властях страны и выступал против СВО.

