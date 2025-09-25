Верку Сердючку могут сделать персоной нон-грата в России

Украинского певца Андрея Данилко, который также известен под псевдонимом Верка Сердючка, могут лишить права на въезд в РФ. Основания для этого есть, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы правоохранительных органов.

Данилко выступает в сценическом образе Верки Сердючки с самого начала карьеры. Артист стал известен после отправки в 2007 году на «Евровидение». Там смог занять второе место с песней Dancing Lasha Tumbai.

После 2022 года Данилко многократно критиковал РФ. Также он негативно высказывался о властях страны.

В июне официальный представитель по защите государственного языка Украины Тарас Кремень пожаловался в правоохранительные органы на Верку Сердючку. Ему не понравилось, что 13 июня на концерте в Киеве Данилко пел на русском языке.

