В Киеве требуют наказать Верку Сердючку за пение на русском

Официальный представитель по защите государственного языка Украины Тарас Кремень направил обращение в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, сообщает Lenta.ru .

Поводом стал концерт 13 июня в киевском Osocor Residence, где певец исполнял композиции на русском языке.

Это не первый случай, когда творчество Данилко вызывает споры. Ранее артист заявлял, что его «личная война с Россией началась после „Евровидения-2007“», где он представлял Украину с песней «Dancing Lasha Tumbai». Однако теперь его обвиняют в нарушении языкового законодательства Украины, которое ограничивает использование русского языка в культурной сфере.

Законодательство Украины предусматривает штрафы и другие меры за использование русского языка в публичном пространстве, что регулярно приводит к конфликтам в шоу-бизнесе.

Пока неизвестно, какие конкретно санкции могут быть применены к артисту.