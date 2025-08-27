Ведущий «В мире животных» в 88 лет по утрам делаем зарядку по своей методике
Художник Мирошник: Дроздов в 88 лет чувствует себя отлично благодаря зарядкам
Художник Константин Мирошник рассказал, что его друг, ведущий передачи «В мире животных» 88-летний Николай Дроздов каждое утро делает зарядку по собственной методике, сообщает aif.ru.
«Он обязательно каждое утро делает зарядку. Каждое утро! Себя он не щадит, это я знаю», — заявил Мирошник.
Также художник отметил, что Дроздов не как все любит поваляться в кровати по утром и откалывает полное пробуждение, наоборот, он просыпается рано. После этого он приступает к разминке.
По словам Мирошника, в зарядке у ведущего собственные упражнения. Более того, их он разработал сам после падения много лет назад. В связи с этим, художник заявил, что в свои 88-лет Дроздов чувствует себя отлично.