Ведущий «В мире животных» в 88 лет по утрам делаем зарядку по своей методике

«Он обязательно каждое утро делает зарядку. Каждое утро! Себя он не щадит, это я знаю», — заявил Мирошник.

Также художник отметил, что Дроздов не как все любит поваляться в кровати по утром и откалывает полное пробуждение, наоборот, он просыпается рано. После этого он приступает к разминке.

По словам Мирошника, в зарядке у ведущего собственные упражнения. Более того, их он разработал сам после падения много лет назад. В связи с этим, художник заявил, что в свои 88-лет Дроздов чувствует себя отлично.