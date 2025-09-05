Вечеринка русофобов и осуждение СВО: Мизулина атакует Крида

Мизулина напомнила о вечеринке русофобов, в которой участвовал Крид

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина продолжает публиковать аргументы против певца Егора Крида. Она вспомнила, как артист участвовал в «русофобской вечеринке» и высказывался об СВО.

Мизулина опубликовала скриншоты с комментариями Крида, где он выступает за мир, против санкций и называет начало спецоперации «кошмарным сном». Также она опубликовала фотографию с некой вечеринки в США, на которой присутствуют иноагенты.

«Сейчас эту информацию почему-то активно пытаются зачистить», — резюмировала Мизулина в Telegram-канале.

Ранее на концерте Крида в московских «Лужниках» танцовщица показала откровенный номер. Затем музыкант ее страстно поцеловал. Выступление артиста спровоцировало бурные обсуждения в соцсетях среди фанатов и привлекло внимание Мизулиной.

Между ними разгорелась настоящая война в Сети. Мизулина назвала защитников Крида «заказной медийной кампанией». В ответ исполнитель обозвал главу Лиги безопасного интернета неудовлетворенной и неуравновешенной женщиной.