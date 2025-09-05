Мизулина анонсировала «вишенку на торте» для защитников Крида

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала защитников певца Егора Крида «заказной медийной кампанией». Она с юмором отнеслась к тем, кто выступил на стороне звезды после скандального концерта в «Лужниках».

Мизулина отметила, что наблюдала за происходящим в Сети с улыбкой. Она намекнула, что «все самое интересное только начинается».

«Есть „вишенка на торте“, которая поставит многих „защитников“ в крайне неудобное положение», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Ранее она обратилась в СК и Генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку после «голого» выступления Крида в столичном спорткомплексе «Лужники». На концерте певца полуголая танцовщица исполняла откровенные танцы, а затем рэпер ее страстно поцеловал. Выступление артиста вызвало бурную критику фанатов.