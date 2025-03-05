В выставке НХП «Ладья» поучаствовали 13 производителей изделий из Подмосковья

С 26 февраля по 1 марта в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве прошла ХХХVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья-2025. Весенняя фантазия». От Подмосковья в работе выставки участвовали 13 производителей изделий народных художественных промыслов. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Среди подмосковных предприятий НХП, которые работали на выставке: ООО «Галактика и компания», ПК «Дулевский фарфор», ОАО «ЕЛОЧКА», ООО «Жостовская фабрика», ООО «Кластер НХП и ремесел», АО «Гжельский фарфоровый завод», ДО «Промыслы Вербилок», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ЗАО «Богородская фабрика», ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий», «Металлоподнос» Жостово, ООО «Гжельский завод художественной росписи», Союз гжельских мастеров. Художественные изделия этих производителей широко известны не только в России, но и в мире и неизменно пользуются высоким спросом.

За дни работы выставки ее посетителями стали более 50 тысяч человек. Свою продукцию представили свыше 700 организаций промыслов, индивидуально работающих художников и мастеров, ремесленников и творческих объединений из 58 регионов России. Для посетителей работали более 20-ти коллективных региональных стендов, дома и центры народного творчества, фольклорные коллективы.

Выставка НХП «Ладья» — это крупнейшее в России ежегодное мероприятие, на котором представлено российское народное искусство. Выставка за долгие годы работы стала масштабной социально-значимой культурной акцией, участие в которой принимают центры народного искусства, предприятия и организации промыслов, индивидуальные мастера и художники, творческие объединения.

Выставка организована при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.