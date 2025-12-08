В Воскресенске прошел гала-концерт фестиваля-конкурса народного творчества «Раздолье»

6 декабря в ДК поселка имени Цюрупы, г. о. Воскресенск, состоялся гала-концерт Фестиваля-конкурса народного творчества «Раздолье» им. Н. М. Сухарева. Проект объединил более 500 участников из 18 муниципальных образований Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проводился в заочном формате и собрал талантливых исполнителей народного искусства со всего региона. С февраля текущего года было прислано более 100 заявок на участие. Авторитетное жюри под руководством председателя правления Региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» Анискиной Ольги Сергеевны, вручило Приз зрительских симпатий хореографическому коллективу «Надежда» из г. Жуковский и хореографическому ансамблю «Сударушка» из г. Солнечногорска.

По итогам фестиваля-конкурса, лучшим концертмейстером стал Глеб Сильченко из г. Видное, а Гран-при фестиваля удостоен Образцовый детский коллектив Московской области Ансамбль песни и танца Лебедушка г. Химки.

Кроме этого, определены более 70 лауреатов в номинациях по жанровым направлениям: народная, авторская, патриотическая и советская песня, хореографические направления — народный танец и патриотическая композиция, народные инструменты и номинация «Преодоление» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фестиваль организован Региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» и администрацией г. о. Воскресенск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.