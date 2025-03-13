В Шаховской представили фильм «Дети войны. Страницы памяти»

В Шаховском Доме культуры состоялась презентация проекта «Мы видели, как защищают Родину! Дети войны. Страницы памяти», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Этот проект, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализуется Московской областной общественной организацией содействия «Дети войны» при поддержке Правительства Московской области и Фонда Президентских грантов.

Главным событием стало представление документального фильма «Связь поколений. Страницы памяти. Дети войны», в котором более 30 «детей войны» из Подмосковья делятся воспоминаниями о своем детстве, опаленном войной, о вере и надежде, помогавших выстоять в трудные времена. Эти люди, на чьи хрупкие плечи легли тяготы восстановления страны, внесли неоценимый вклад в развитие нашей страны.

В мероприятии приняли участие председатель правления МООС «Дети войны» Роман Решетов, заместитель главы муниципального округа Шаховская Елена Шишелина, а также герои фильма из городских округов Клин и Шаховская. Гости выразили благодарность всем, кто помогал в реализации проекта, включая администрацию Шаховского округа, отдел культуры, краеведческий музей, Дом культуры, Совет ветеранов и преподавателя истории Ивашковской школы.

Фильм «Дети войны. Страницы памяти» призван сохранить для будущих поколений правдивую историю войны, рассказанную очевидцами тех страшных событий. Это дань уважения людям, которые, несмотря на тяжелейшие испытания, сохранили веру в лучшее и внесли огромный вклад в восстановление страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.