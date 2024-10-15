В Серпуховском историко-художественном музее состоится «Ночь искусств» 3 ноября

3 ноября «Малая Третьяковка Подмосковья» проведет акцию под названием «Ночь искусств». Все желающие смогут присоединиться к разнообразным мероприятиям и насладиться культурными впечатлениями, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.

В 11:30 предлагается увлекательная экскурсия по Покровской старообрядческой церкви (6+).

Затем, в 14:00, состоится презентация книги «Подмосковье круглый год. Коллекция впечатлений» от известного писателя и путешественника Александра Жесткова. Он поделится своими открытиями о местах, которые не так уж и часто встречаются в путеводителях, но обязательно стоит посетить (6+).

В 16:00 гостей ждет увлекательная презентация двух новых изданий музея: альбома «Серпуховский историко-художественного музей» и буклета к выставке «Коненков. Пророк и гениальный скульптор». Работа над этими произведениями требовала колоссальных усилий от музейного коллектива научных сотрудников и хранителей (6+).

Книги посвящены богатой коллекции Серпуховского историко-художественного музея и экспонатам, которые не представлены в экспозиции, и позволят подробнее узнать о формировании коллекций (6+).

В 17:00 в рамках мероприятия будет проведена встреча с автором выставки «Свет и кисть» Юрием Сурковым. Он поделится не только опытом работы фотохудожником, но и расскажет о идее и концепции выставки, а также о нюансах работы с нетрадиционными способами фотопечати (6+).

Кроме того, в этот день можно будет свободно посетить основное здание музея и галерею «Каретный сарай».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.