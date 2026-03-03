В Сергиево-Посадском округе пройдет игровая программа «Пора играть!»

Игровую программу «Пора играть!» проведут 7 марта в парке «Победы» в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа. В течение недели там также состоятся литературные викторины и спортивные разминки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Победы» в Краснозаводске подготовили серию мероприятий для жителей всех возрастов. Неделя началась 3 марта с литературной викторины «От А до Я» и спортивной разминки «Физкульт Ура!». Участники смогли проверить знания и принять участие в активных занятиях на свежем воздухе.

Повтор этих программ запланирован на 5 марта. Организаторы отмечают, что это возможность присоединиться к событиям тем, кто не успел посетить их во вторник, а также закрепить полученные знания и навыки.

Главным событием недели станет игровая программа «Пора играть!», которая пройдет 7 марта. Гостей ждут подвижные и развлекательные активности. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.