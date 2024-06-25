В Щелкове открылась выставка «Красота родной земли»

В Щелковском историко-художественном музее открылась выставка «Красота родной земли» художника Артема Адибекова. Об этом сообщает администрация округа.

Артем Валерьевич родился в 1964 году в Москве. В 1981–1983 годах он учился в студии художника А. Е. Сухинина, который был членом Московского союза художников. В 2002 году он прошел обучение при Московской технологической академии по курсу «Дизайн».

Художник работает в традиционной манере русской реалистической живописи. На выставке представлено более 20 произведений, написанных в жанре пейзажа. Во всех работах ярко проявляется любовь к родной природе. Многое о его творчестве могут рассказать названия произведений: «Берег Учи», «Весна. Храм Покрова на Нерли», «Переславль-Залесский», «Солнечный день. Геленджик».

Артему Адибекову прекрасно удаются пейзажи как средней полосы России — атмосфера тихого подмосковного вечера, неспешное течение реки, стволы величавых сосен посреди заснеженной опушки, так и яркие южные пейзажи с их насыщенными, жизнерадостными красками солнца и моря.

Работы Артема Адибекова экспонировались более чем на 50 художественных выставках, которые получили широкое признание общественности и профессионального сообщества. Произведения художника находятся в собраниях музея-заповедника «Александровская слобода», усадебных музеев «Архангельское» и «Ясная Поляна», музеев Плеса, Рязани, Ярославля и других.

С 2005 года Артем Адибеков является генеральным директором АО «Марка». Под его руководством сформировалась группа уникальных художников — мастеров почтовой миниатюры, работы которых неоднократно становились лауреатами и призерами международных филателистических конкурсов.

По его личной инициативе в издательстве работает открытая школа-студия живописи, регулярно проводятся выездные пленэры, а также действует постоянная выставочная экспозиция.

Выставочный проект «Искусство Марки» реализуется с 2017 года совместно с Российской академией наук и Союзом художников России. Это объединенная экспозиция живописных произведений и уникальных государственных знаков почтовой оплаты.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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