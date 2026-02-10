В Щелкове открылась выставка графики Владимира Самарина к 100-летию художника

В Щелковском историко-художественном музее начала работу выставка графических работ Владимира Самарина, приуроченная к 100-летию со дня рождения художника, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлено 48 произведений Владимира Самарина, из которых 30 выполнены в технике меццо-тинто. Художник самостоятельно освоил этот сложный метод глубокой печати, который сегодня редко используется мастерами графики. Меццо-тинто отличается плавными тональными переходами, глубиной тона и богатством светотеневых оттенков.

Владимир Самарин окончил дизайнерский факультет Строгановского института в Москве. В Химках на комбинате художественных работ он занимался различными видами гравюры, включая линогравюру, гравюру на пластике, резцовую гравюру на металле и офорт. Работы Самарина хранятся в музеях России и частных коллекциях. В фондах Щелковского историко-художественного музея находится восемь его произведений, подаренных ученицей художника Мариной Лазаревой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.