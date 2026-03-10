В Салехарде 21 марта пройдет конкурс национального костюма

Регистрация участников пройдет 21 марта.

«Яркие узоры, теплый мех, бисерные орнаменты и традиционные украшения — все это можно будет увидеть на конкурсе национального костюма <…>. Участвовать могут все желающие: мастера, семьи и хранители народных традиций», — отмечается в Telegram-канале администрации Салехарда.

Участники выйдут на подиум и продемонстрируют наряды коми-зырян, ханты и ненцев. Северяне покажут зимние комплекты одежды как для мужчин, так и для и женщин, а также детские костюмы, украшенные элементами ручной работы и традиционными орнаментами.

