В Раменском прошел IX окружной открытый арт-фестиваль «Территория Сатурн-2025»

В Раменском 12 июня состоялся IX окружной открытый арт-фестиваль «Территория Сатурн-2025». Мероприятие прошло в ДК «Сатурн» и было посвящено двум важным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и празднованию Дня России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль открыл свои двери для всех желающих, и с первых минут погрузил участников и зрителей в атмосферу творчества и патриотизма. На территории ДК развернулась насыщенная программа, которая никого не оставила равнодушным.

Для гостей праздника провели увлекательные мастер-классы по изобразительному искусству, шахматам, декоративно-прикладному творчеству и интеллектуальным занятиям. Участники с энтузиазмом погружались в изучение различных техник и ремесел, обменивались опытом и знаниями.

Особое место заняла конкурс-выставка рисунков, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы участников, проникнутые уважением к истории и героизму предков, стали настоящим украшением мероприятия.

Для юных гостей была организована игровая программа, которая подарила им массу положительных эмоций и новых друзей. Дети с радостью участвовали в различных активностях, развивая свои творческие способности в игровой форме.

Торжественное открытие фестиваля задало тон всему мероприятию, а затем последовали фестивальные программы, посвященные Великой Победе и Дню России. Они включали в себя яркие выступления, музыкальные номера и разнообразные художественные представления, которые тронули сердца всех присутствующих.

Кульминацией фестиваля стала программа «Созвездие талантов», где каждый участник смог проявить себя и показать свои уникальные способности. Атмосфера единства, творчества и патриотизма царила на протяжении всего мероприятия.

Фестиваль «Территория Сатурн-2025» стал важным шагом в сохранении культурного наследия и патриотическом воспитании молодежи. Участники и гости отметили, что такие события способствуют развитию творческого потенциала и формированию чувства гордости за свою Родину.

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