В Подольске прошел праздничный концерт, посвященный международному дню музыки

1 октября отмечается международный день музыки. К этому празднику музыкальное общество Московской области совместно с администрацией округа Подольск подготовило праздничный концерт с участием подмосковных творческих коллективов и солистов. Концерт прошел уже в 5-й раз, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В программе приняли участие 550 человек из городов Подольск, Шатура, Талдом, Люберцы, Клин, Пушкино, Балашиха, Коломна, Раменское, Лобня. Были представлены практически все музыкальные жанры: классика, народная музыка, народная хореография, балет и даже театр.

Перед зрителями выступили заслуженный коллектив народного творчества образцовый детский хор «Мандрагора» Клинской детской школы искусств им. П. И. Чайковского; народный коллектив академический хор «Осанна»; образцовый коллектив балетная студия «Синяя птица»; образцовый коллектив ансамбль народного танца «Тропинка» детской художественной школы г. о. Люберцы; студенты 1-го Московского областного музыкального колледжа г. Коломна и другие.

В концерте приняли участие хор и оркестр Подольской филармонии. Вместе со сводным хором музыкальных школ Подольска в финале они исполнили кантату С. Прокофьева «Славься наш могучий край».

Выступление подмосковных артистов в честь Международного дня музыки собрало свыше 600 зрителей.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.