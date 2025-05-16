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В Подмосковье завершился прием заявок на участие в конкурсе «Весна Победы»

15 мая завершился региональный этап конкурса на лучшее оформление витрин и входных групп, посвященный празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего для участия было подано 133 заявки от учреждений культуры, образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, предприятий и представителей малого, среднего и крупного бизнеса.

Заявки принимались в четырех номинациях: «Витрина (входная группа) социального объекта»; «Витрина (входная группа) объекта торговли или общественного питания»; «Витрина (входная группа) объекта сферы оказания услуг населению и сферы гостеприимства»; «Витрина (входная группа) объекта торговли, общественного питания или сферы услуг коммерческого предприятия, не являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства».

Больше всего заявок было подано от городских округов Домодедово, Ступино, Коломна, Серпухов, Электросталь.

Конкурсная комиссия подводит итоги. Победители регионального этапа конкурса будут объявлены в конце мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.