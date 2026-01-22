В Подмосковье в 2025 году аттестовали 161 гида и гида-переводчика

В 2025 году в Московской области прошли аттестацию 161 экскурсовод и гид-переводчик, из них 157 получили нагрудные карточки экскурсовода, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 2025 году в Московской области состоялось 20 заседаний аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. По итогам года 161 соискатель прошел аттестацию: 157 человек получили нагрудные карточки экскурсовода, 4 — гида-переводчика. В регионе аттестованы 107 специалистов, еще 49 — в муниципалитетах области. Пять соискателей получили право работать на маршрутах, проходящих по территориям двух и более субъектов России.

Всего было подано 342 заявления на получение услуги. Впервые аттестован гид-переводчик по территориям восьми областей, включая Московскую, Владимирскую, Вологодскую и другие. Два соискателя, планирующих проводить экскурсии для людей с нарушением слуха, успешно прошли аттестацию совместно с представителем Всероссийского общества глухих.

Информация об экскурсиях аттестованных специалистов регулярно публикуется на туристическом портале welcome.mosreg.ru. Среди аттестованных — сотрудники муниципальных музеев, которые проводят обзорные и познавательные экскурсии. С начала предоставления услуги уже аттестовано 36 таких специалистов.

В 2025 году члены комиссии и приглашенные эксперты впервые участвовали в аттестации по национальному туристскому маршруту «Государева дорога». Министерство сотрудничает с образовательными и научными организациями для повышения квалификации экскурсоводов.

Московская область входит в топ-10 регионов России по количеству аттестованных специалистов. В 2026 году на первый квартал уже запланированы пять заседаний аттестационной комиссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.